Herman Verbruggen, ofwel Markske van F.C. De Kampioenen, drinkt niet graag chocomelk

11/09/17 - 18u35 Bron: vtmnieuws.be

Vandaag, op maandag 11 september, is de actie 'Taxi Relaxi' van Joe van start gegaan. 12 dagen lang, van 11 september tot 22 september, nemen de Joe-dj's en heel wat bekende Vlamingen de taxi-beurten van ouders over om hun stress op een leuke manier te verlichten en hen zo wat meer vrije tijd te geven. Herman Verbruggen, beter bekend als Markske van F.C. De Kampioenen, mocht Arnoud vandaag naar de voetbal in Brasschaat brengen. In de taxi ontdekten de twee al snel een gelijkenis. "Toen ik aankwam bij zijn thuis, had hij een cadeautje voor mij: chocomelk. Nu blijkt dat hij dat zelf niet lust, dus dan heeft hij zijn brol maar aan mij gegeven. En ik drink dat helemaal niet graag. Ik drink het trouwens enkel op het werk", vertelde Herman. Gelukkig had Arnaud voor zichzelf iets anders mee om te drinken in de taxi. Ouders kunnen hun kinderen nog steeds inschrijven op joe.be.