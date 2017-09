Bourgeois categoriek: "Confederalisme blijft topprioriteit"

SVM

Vlaams minister-president Geert Bourgeois benadrukt dat het confederalisme een topprioriteit blijft voor N-VA. Hij reageert daarmee op het nieuws dat zijn partij zonder communautaire agenda naar de parlementsverkiezingen van 2019 trekt. Bourgeois, die mee aan de wieg van de partij stond, benadrukt het verschil tussen strategie en inhoudelijke prioriteiten.

In Het Laatste Nieuws kondigt partijvoorzitter Bart De Wever maandag aan dat identiteit, veiligheid en economie de drie pijlers worden waarop de kiescampagne richting 2019 zal geënt zijn. Het confederalisme hoort daar niet bij. "Ons communautaire lot hebben we niet in eigen handen", verklaart De Wever die keuze. "We gaan onze tegenstanders geen cadeau doen door vooraf op het confederalisme in te zetten. We zien na de verkiezingen wel of het erin zit".



Tijdens zijn 11 juli-toespraak had minister-president Bourgeois nog een lans gebroken voor een zevende staatshervorming, waarbij arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en personenbelasting volledig naar Vlaanderen zouden worden overgeheveld. Twee maanden later volgt het nieuws dat die thema's geen deel uitmaken van de campagne.



"Strategische overweging"

"Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen inhoudelijke prioriteiten en strategische overwegingen", reageert Bourgeois. "Laat er geen twijfel over bestaan: confederalisme is en blijft een topprioriteit van de partij".



Hij benadrukt dat de manier van campagne voeren een strategische overweging is. "Het is aan ons om zo veel mogelijk kiezers te overtuigen om zo sterk mogelijke kaarten te hebben om ons programma uit te voeren. Zoals Bart De Wever zegt: 'Al onze economische, veiligheids- en identitaire ambities zien we het best haalbaar en het liefst verwezenlijkt in een zo zelfstandig mogelijk Vlaanderen. Alleen heb je daarvoor een tweederdemeerderheid nodig'", aldus nog Bourgeois.