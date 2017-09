Hardleerse fietsdief betrapt bij diefstal van lokfiets in Oostende

Door: redactie

De Brugse onderzoeksrechter heeft twee Oostendenaars aangehouden op verdenking van de diefstal van een lokfiets van de Oostendse politie. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Eén van de verdachten liep al meermaals tegen de lamp en moest zich donderdag zelfs voor de strafrechter verantwoorden voor een reeks fietsdiefstallen.

Michel B. (48) en J.L. (39) werden in de nacht van gisteren op vandaag op heterdaad betrapt door de politie van Oostende. Die betrapping stond in de sterren geschreven, want de verdachten stalen een lokfiets van de politie. Die lokfietsen zijn uitgerust met een GPS-volgsysteem, waardoor de politie ze steeds kan traceren. Een andere fietsdief werd eind vorige week op dezelfde manier geklist.



Vooral Michel B. was absoluut niet aan zijn proefstuk toe. Op 30 mei werd hij via snelrecht gedagvaard voor een reeks fietsdiefstallen. Enkele dagen later werd hij alweer aangetroffen in het bezit van een gestolen mountainbike. De Oostendenaar riskeert in die zaken een effectieve celstraf van 37 maanden. Op zijn proces had hij donderdag een opvallende uitleg klaar. "Ik heb die fietsen gewoon gevonden. Er is een verschil tussen stelen en een fiets meenemen die open staat."



In 2016 werd de verdachte al tot drie jaar cel veroordeeld voor een overval en schuldig verzuim bij een overdosis. Na de overval vluchtte hij nota bene weg met een gestolen mountainbike.



De Brugse raadkamer beslist vrijdag over de verdere aanhouding van de verdachten.