Door: Jan Van Maele

11/09/17 - 09u41 Bron: Eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

In de Walraetstraat in Assebroek is vanmorgen tijdens werken aan het aardgasnetwerk een lek ontstaan. Door dat lek vulde de riolering zich met het ontsnapte gas. De brandweer kwam ter plaatse om de gaswaarden in het rioolstelsel te meten. Er wordt een perimeter ingesteld. Voorlopig wordt er niet geëvacueerd.