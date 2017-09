Diamantroof Brussels Airport: proces meteen uitgesteld wegens geen verdachte

WHW

11/09/17 - 10u13

© belga.

Het proces rond de spectaculaire diamantroof op de luchthaven Brussels Airport is vandaag niet van start kunnen gaan. Het dossier moest door de Brusselse correctionele rechtbank uitgesteld worden omdat de vermoedelijke hoofdverdachte Marc Bertoldi in Frankrijk in de cel zit en niet kan worden overgebracht. "Er is geen wettelijke basis om mijn cliënt voor dit proces 'uit te lenen' aan België", aldus zijn advocaat Dimitri de Béco.

Bij de overval op 18 februari 2013 gingen acht gewapende en gemaskerde mannen er vandoor met 37 miljoen euro aan diamanten uit een vliegtuig van de Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss.



Op het proces voor de Brusselse correctionele rechtbank zouden zestien mannen en drie vrouwen zich moeten verantwoorden voor hun aandeel in de overval en de heling van de buit. Fransman Marc Bertoldi wordt daarbij beschouwd als een mogelijke spilfiguur maar de man zit in Frankrijk in de cel voor andere feiten. Begin februari werd hij tot 8 jaar cel veroordeeld omdat hij een belangrijke rol zou gespeeld hebben bij een ontvoering. Bertoldi ging tegen die veroordeling in beroep en dat proces in beroep begint eind september in Nancy.



Omdat hij in ons land niet meer aangehouden is voor zijn rol in de diamantroof kan hij wettelijk gezien net voor het proces overgebracht worden. De rechtbank hoopt nu dat Bertoldi op 31 januari wel zijn opwachting zal kunnen maken zodat het proces dan wel van start zal kunnen gaan. Het is echter nog maar de vraag of dit in de praktijk ook zal lukken.