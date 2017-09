Honderden leerlingen op straat tegen uitwijzing Albanese jongen (17)

Mathias Mariën

video Honderden leerlingen van de Maricolen in Brugge hebben deze ochtend geprotesteerd aan de schoolpoort in de Oude Zak om actie te voeren tegen de uitwijzing van Bajram Ramadani (17). De Albanese jongen kreeg samen met zijn broer en ouders het bevel om na negen jaar het land te verlaten.

De jonge tiener is duidelijk onder de indruk. "We zijn hier al jarenlang gelukkig. Ik snap het niet. We doen toch niemand iets verkeerd? Alles zou ik doen om in België te kunnen blijven. Mijn hele leven is hier opgebouwd. Al mijn vrienden wonen hier. Het nieuws van onze uitwijzing kwam enorm hard aan." Bajram Ramadani (17) is duidelijk geëmotioneerd wanneer hij vertelt over het nieuws dat hij en zijn familie afgelopen weekend te horen kregen. Zijn vrienden kwamen deze ochtend samen aan de schoolpoort om te protesteren. Daarbij werden heel wat spandoeken bovengehaald. De directie steunt de actie en verwittigde de politie om alles veilig te laten verlopen.