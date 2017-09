Greenpeace daagt Vlaamse en Waalse regering voor rechter om slechte luchtkwaliteit

Bewerkt door: ib

Greenpeace verstuurt vandaag een ingebrekestelling naar bevoegde Vlaamse en Waalse ministers Joke Schauvliege en Carlo Di Antonio over de luchtkwaliteit. De milieuorganisatie verwijt hen een gebrek aan daadkracht en inadequate metingen aan beide kanten van de taalgrens.

Als Greenpeace binnen de maand geen afdoend antwoord op de ingebrekestelling ontvangt van de Vlaamse en Waalse regeringen, stapt de organisatie naar de rechter, zo meldt ze vandaag. "Deze regeringen plegen schuldig verzuim door hun burgers onvoldoende te beschermen tegen de zware impact van vervuilde lucht op onze gezondheid", zegt Joeri Thijs van de Schone Lucht-campagne bij Greenpeace België. "Vooral qua uitstoot van de diesel-gerelateerde stikstofdioxide blijft ons land heel slecht scoren. Daarom deze ingebrekestelling."



Volgens een nieuwe studie van het Zwitsers Instituut voor Tropische Geneeskunde en Volksgezondheid in opdracht van Greenpeace bestaan er geen veilige niveaus van luchtvervuiling. "Ook wanneer concentraties lager zijn dan de Europese drempelwaarden, is er nog een significant negatieve impact op onze gezondheid", klinkt het.



Collectieve vergiftiging

"We zijn onze kinderen collectief aan het vergiftigen, want zij zijn extra kwetsbaar voor het inademen van lucht vervuild met stikstofdioxide", zegt Thijs. Zo stijgt het risico op astma bij kinderen met 15 pct telkens de blootstelling aan stikstofdioxide (gemiddeld per jaar) toeneemt met 10 µg/m3. De Europese norm bedraagt 40 µg/m3.



Greenpeace testte in de eerste schoolweek in Brussel de luchtkwaliteit in de auto op routes naar en langs scholen. Daaruit blijkt dat kinderen die op de achterbank van de auto in druk verkeer naar school worden gebracht, elke dag worden blootgesteld aan erg ongezonde lucht.