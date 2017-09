Universiteiten en hogescholen tegen universitaire opleiding voor basisonderwijzers

Bewerkt door: ib

11/09/17 - 04u45 Bron: Belga

Onderwijsminister Hilde Crevits probeert met basisschoolkinderen het record van 'De Langste Schreeuw' te verbreken. © photo news.

Zowel de universiteiten als de hogescholen zijn tegen een universitaire opleiding voor het basisonderwijs. Die maakt momenteel deel uit van een geplande ingrijpende hervorming van de lerarenopleiding. "Wat nu voorligt, is onaanvaardbaar", klinkt het vandaag in De Morgen.

"Na intern overleg binnen de Associatie KU Leuven blijven wij bij het standpunt dat het beter is om de zin over de master basisonderwijs volledig te schrappen uit het decreet", stelde André Oosterlinck, voorzitter van de Leuvense associatie, midden vorige week in een e-mail aan Dirk Broos, de kabinetschef onderwijs van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Dit sluit ook aan bij het standpunt dat (KU Leuven-)rector (Luc) Sels, mede uit naam van de andere rectoren, heeft overgemaakt aan het kabinet."



Master basisonderwijs

Crevits gaf op 1 september nog aan dat er binnen de hervorming van de lerarenopleiding ook een master basisonderwijs moet komen. "Ik denk dat ik het dossier tegen het einde van deze maand op de regeringstafel kan brengen", stelde ze. Nu meldt haar kabinet dat de gesprekken volop gaande zijn.