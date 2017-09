Tot 50 keer meer kans op enkelband in Antwerpen

ISOLDE VAN DEN EYNDE & STEPHANIE ROMANS

Slechts 7% van de gedetineerden in voorlopige hechtenis wacht zijn proces thuis af met een enkelband. Een verdachte die in pakweg Antwerpen in voorarrest moet, heeft vijftig keer meer kans op een enkelband dan in Dendermonde. "De verschillen tussen regio's zijn veel te groot", zegt Open Vld-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu.

In het antwoord op een parlementaire vraag van Lahaye-Battheu geeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) voor het eerst cijfers van het aantal gedetineerden in voorarrest dat vorig jaar een enkelband droeg: 799. "Wetende dat er vorig jaar op 17.648 gedetineerden in onze gevangenissen 10.508 in voorhechtenis werden genomen, is dat aantal peanuts", vindt het Kamerlid van Open Vld.



Om de overbevolking in de Belgische gevangenissen te verminderen, mogen verdachten sinds 2014 hun hechtenis ook met een enkelband uitzitten. Vroeger betekende de aanhouding maar één ding: naar de cel tot het onderzoek is afgerond óf tot de raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling anders beslist. 24 uur na de arrestatie van een verdachte beslist de onderzoeksrechter daarover: blijft hij aangehouden of loopt hij buiten als een vrij man (eventueel onder voorwaarden)? Als hij aangehouden blijft, kan de onderzoeksrechter elektronisch toezicht opleggen.



