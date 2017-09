Opnieuw meer vluchtmisdrijven

Door: redactie

11/09/17 - 05u00

© Vanderveken.

Bij twee verschillende gevallen van vluchtmisdrijf zijn afgelopen weekend twee jonge mensen om het leven gekomen. Doorrijden na een ongeval: het is een plaag op onze wegen. In heel Europa doet enkel Groot-Brittannië het nog slechter.

© Wouter Spillebeen.

En na een daling in 2015 zit het fenomeen zelfs weer in de lift. Eén lichtpuntje in de statistieken: het aantal dodelijke slachtoffers van ongevallen met vluchtmisdrijf is de afgelopen jaren gedaald. Van 30 in 2014, over 27 in 2015, tot 21 vorig jaar. Het totale aantal vluchtmisdrijven gaat daarentegen, na een daling in 2015, weer fors omhoog. Vorig jaar werden in ons land 4.426 letselongevallen geteld waarbij de dader op de vlucht sloeg. Naast de doden vielen daarbij ook 233 zwaar- en 4.683 lichtgewonden. Tel je de vluchtmisdrijven met enkel blikschade mee, dan kom je aan zo'n 200 feiten per dag.



Grote pakkans

"We behoren tot de slechtste leerlingen van de Europese klas", zegt Stef Willems van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. "Alleen Groot-Brittannië scoort nóg poverder. Hoewel het aantal doden in 2016 beduidend lager lag dan in 2015 en 2014, is elk ongeval met vluchtmisdrijf er één te veel." 30 tot 50% van de daders wordt overigens later alsnog gevat. "Hoe ernstiger het ongeval, hoe groter de pakkans."



Vanaf eind dit jaar zullen vluchtmisdrijven ook strenger bestraft worden. Een wet hierover is in de maak. Laat een bestuurder een gewond slachtoffer achter, dan riskeert hij straks tot 3 jaar cel. Na een dodelijk ongeval wordt dat 4 jaar. Op dit moment is de maximumstraf in beide gevallen 2 jaar.



Afgelopen weekend werden in Vosselaar en Ertvelde twee jongeren doodgereden, de daders pleegden vluchtmisdrijf. Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis.