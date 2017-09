N-VA zal géén communautaire campagne voeren

JAN SEGERS

11/09/17 - 05u00

Bart De Wever op de ledendag van de Antwerpse N-VA. © Photo News.

De N-VA houdt het confederalisme op zak tot op de verkiezingsavond van 2019. De partij zal geen communautaire campagne voeren, zegt voorzitter Bart De Wever in een gesprek met Het Laatste Nieuws. Economie. Veiligheid. Identiteit. Dat worden de drie pijlers.

Anders verwoord: voortzetting van het liberale herstelbeleid, focussen op de aanpak en de populariteit van Jambon en Francken, en vooral scherpstellen op de normen en waarden van de Vlaamse samenleving en hoe onverzoenbaar die is met de radicale islam. "Ons communautaire lot hebben we niet in eigen handen", zegt De Wever. "Na de verkiezingen zien we wel of er zich kansen aandienen."



Door van het confederalisme niet de inzet van de verkiezingen te maken, lijkt N-VA het zekere voor het onzekere te nemen: nog eens vijf jaar aan de macht in een centrumrechtse regering, gesterkt door een peiling boven de 30% en tegenstanders die bloeden. Bart De Wever kreeg zaterdag van zijn partijraad de formele goedkeuring om N-VA tot in 2019 te leiden. Hij zal dan 15 jaar voorzitter zijn geweest. (JS)



Drie pijlers dus. De verwachte vierde - het communautaire, de ultieme staatshervorming - komt er niet. Stopt N-VA het confederalisme nog eens vijf jaar in de diepvries?