Alerte burger in Maasmechelen helpt politie inbrekersduo arresteren

10/09/17 - 22u09 Bron: Belga

Een alerte burger in de Gildestraat in Maasmechelen heeft gisteren de politie geholpen twee inbrekers te arresteren. Er verscheen onder meer een foto van een voertuig met Bulgaarse nummerplaten en twee verdachten op een sociale netwerksite. De politie kon twee mannen van Bulgaarse origine, die professioneel inbrekersgereedschap bij zich hadden, in de boeien slaan.