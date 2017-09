Schietpartij in Linkebeek: 1 dode en 1 gewonde, verdachte opgepakt

TVP

10/09/17 - 18u26 Bron: eigen berichtgeving

© Mozkito.

De schietpartij die zondagnamiddag heeft plaatsgevonden in de Beukenstraat in Linkebeek heeft het leven gekost aan een 60-jarige man. Een tweede, 50-jarige man raakte gewond. De dader van de schietpartij, de 74-jarige buurman van de twee slachtoffers, is opgepakt. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

Volgens het parket vonden de feiten plaats rond 16.45 uur.



"Toen de lokale politie van de zone Rode ter plaatse kwam, troffen ze twee mannen op hun buik aan in de tuin van een woning", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Eén van deze personen, een 60-jarige man, bleek overleden te zijn. De andere, een 50-jarige man, was om hulp aan het roepen en zei dat de buurman op hen had geschoten. Deze persoon had een schotwonde in de schouder."



Het parket van Halle-Vilvoorde heeft de 74-jarige buurman in kwestie van zijn vrijheid laten beroven met oog op verhoor en heeft een wapendeskundige, een wetsdokter en het labo aangesteld. Een onderzoeksrechter werd mondeling gevorderd voor doodslag en poging doodslag. Parket en onderzoeksrechter zijn deze avond ook zelf ter plaatse afgestapt."



De juiste aanleiding voor de schietpartij is nog niet bekend maar plaatselijke bronnen maakten melding van een uit de hand gelopen burenruzie.