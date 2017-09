Negen op de tien jongeren met rijbewijs willen noodstop in rijopleiding

Bewerkt door: aja

Negen op de tien jongeren met een rijbewijs zijn van mening dat de noodstop thuishoort in de rijopleiding. Bij de jongeren die nog geen rijbewijs hebben zijn dat er zeven op de tien. Dat blijkt uit een enquête van VAB bij bijna 2.500 jongeren die bezig zijn met de rijopleiding of recentelijk hun rijbewijs behaalden.

Volgens VAB kan het aanleren van remtechniek en noodstop ongevallen voorkomen, aangezien zeven op de tien jongeren de stopafstand van een auto onderschatten.



In een kwart van de gevallen waarbij jongeren al eens een noodstop moesten maken, gebeurde dat omdat ze te kortbij hun voorligger reden, die onverwacht moest remmen of uitwijken.



De mobiliteitsclub stelde de resultaten voor in de marge van een persconferentie van Ford over het belang van de noodstop.