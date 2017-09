Politierechter: "Neem zelf de verantwoordelijkheid en neem dronken bestuurder sleutels af"

Bewerkt door: aja

10/09/17 - 17u01 Bron: VTM Nieuws

Foto ter illustratie, de politie tijdens een alcoholcontrole in leuven © photo_news.

"Hoe vaak verhinder je zelf iemand om 's nachts achter het stuur te kruipen als hij te veel gedronken heeft? Het vraagt lef, maar waarom neem je de sleutel niet af van zo iemand?", dat zegt politierechter Kathleen Stinckens aan VTM Nieuws. Dit weekend werden twee jonge mensen doodgereden door dronken bestuurders.

Bij de aanrijdingen pleegden beide bestuurders vluchtmisdrijf. Daar is volgens de politierechter vaak sprake van een verzwarende omstandigheid zoals bijvoorbeeld een rijverbod of een bestuurder die onder invloed is. Ze vindt het dan ook van levensbelang dat we dronken bestuurders weghouden van het stuur.



"Het wordt hoog tijd dat de mentaliteit verandert", vertelt de politierechter aan VTM Nieuws. Het aantal vluchtmisdrijven verminderen is volgens Stinckens niet alleen een gedeelde verantwoordelijkheid van de politie en de justitie maar ook van de hele maatschappij. Haar boodschap luidt dan ook: "Neem zelf de verantwoordelijkheid en neem iemand die na een feestje of cafébezoek dronken de auto in stapt zijn sleutels af."



Twee jonge mensen doodgereden door dronken bestuurders

Een dronken bestuurder reed in de nacht van vrijdag op zaterdag twee fietsers van 18 jaar aan in Vosselaar. Ze waren na een avond stappen op weg naar huis. Eén van de twee jonge fietsers, een man uit Beerse, overleed ter plaatse. Zijn vriend raakte lichtgewond. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar ging zich enkele uren later dan toch zelf aanmelden bij het politiebureau. Hij werd na een positieve test aangehouden maar is nu vrij onder strenge voorwaarden.



Een dag later, in de nacht van zaterdag op zondag, werd in Ertvelde in Oost-Vlaanderen, een 22-jarige vrouw doodgereden. Een vriend die haar vergezelde, raakte lichtgewond. Weer was er sprake van een dronken bestuurder die vluchtmisdrijf pleegde. De man kon deze ochtend worden opgepakt.