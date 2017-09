Motard (54) kritiek na zware klap tegen wagen in Pervijze

Siebe De Voogt

10/09/17 - 15u25

Een 54-jarige motard uit Brugge verkeert in levensgevaar na een zwaar ongeval deze morgen in Pervijze, bij Diksmuide. De man reed even voor 10.30 uur langs de Nieuwpoortstraat, toen een ouder koppel met hun wagen de baan wilde kruisen. De motorrijder kon de wagen niet meer ontwijken en reed hen aan in de flank.



De klap was enorm, want de wagen belandde op z'n dak in de gracht en de moto werd meters weggeslingerd. De MUG-heli landde in een veld naast de rijbaan en bracht de Bruggeling in kritieke toestand over naar het AZ Sint-Jan in Brugge. In de auto raakten de 60-jarige bestuurster en haar 71-jarige man gewond, net als hun 12-jarige kleinzoon die op de achterbank zat. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Augustinus in Veurne, maar verkeerden niet in levensgevaar.