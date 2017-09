Zuhal Demir reageert fors op kritiek dat ze bang is voor haar allochtone roots en "witter dan wit wast"

Door: ADN

10/09/17 - 14u58 Bron: De Morgen

© belga.

"Zoals Dash. Ze wil witter dan wit wassen." Het was een niet mis te verstane sneer aan het adres van staatssecretaris voor Gelijke kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) dit weekend in De Morgen. In een opiniestuk op Facebook reageert de politica scherp.

Dit weekend verscheen in De Morgen een opvallend dubbelinterview met Rachida Lamrabet, ontslagen beleidsmedewerkster bij het gelijkekansencentrum Unia, en Chokri Ben Chika, gevierd theatermaker. Allebei schreven ze een boek over 'wij' en 'zij' in Vlaanderen, en in beide boeken komt staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) ter sprake, niet bepaald op een positieve manier. En ook in het interview met De Morgen uiten Lamrabet en Ben Chika forse kritiek op de politica met Turks-Koerdische roots.

"Wit masker" "Zuhal Demir is een vrouw met een wit masker. Ze is volledig geassimileerd. Alleen daarom wordt ze getolereerd" Rachida Lamrabet "Zuhal Demir is een vrouw met een wit masker. Ze is volledig geassimileerd. Alleen daarom wordt ze getolereerd. Dat beseft ze waarschijnlijk niet. Of net wel, en doet ze extra haar best om heiliger dan de paus te zijn. Ik vind haar een tragische figuur", zo laat Lamrabet zich in het interview ontvallen.



"Zoals Dash: ze wil witter dan wit wassen", voegt Ben Chika toe. "Het gaat bij haar niet om identiteit, wel om het recht van de sterkste. Haar boodschap is: als je maar genoeg je best doet, zoals ik, kun je succesvol zijn. Als je maar..." Lamrabet: "Assimileert... Dan verdwijnen de problemen als sneeuw voor de zon. Er is alleen maar racisme en uitsluiting omdat de vreemdeling niet genoeg zijn best doet om te assimileren. Wat een onzin."



Eerder kreeg Demir ook al de wind van voren van kamerlid Veli Yüksel (CD&V) en ex-sp.a'er Ahmet Koç, twee Turks-Belgische politici, die enkel electorale motieven zien in het feit dat Demir de procedure in gang zette om afstand te doen van haar Turkse nationaliteit. "Zo wil ze scoren bij de traditionele achterban van N-VA", reageerde Yüksel. "Demir kan misschien beter in Turkije aan politiek gaan doen, om daar zaken te veranderen. Nu profileert ze zich op de kap van de gemeenschap waar ze vandaan komt."

"Hypocriet" "Er is een woord voor mensen die geloven dat huidskleur, afkomst of geloof bepalen wie je bent: racisme" Zuhal Demir In een opiniestuk reageert Demir op de nieuwe kritiek. "Wat me echt stoort, is het verwijt dat ik een "wit masker" draag en "als Dash ben", klinkt het.



"Dat is niet enkel een verwijt dat mij moet treffen. Het is een verwijt aan iedereen die andere keuzes maakt dan degene die hen voorgeschreven zijn door hun huidskleur, afkomst of overgeërfd geloof. Er is een woord voor mensen die geloven dat die onderdelen van je identiteit, bepalen wie je bent. Het is een woord dat ik -in tegenstelling tot mevrouw Lamrabet- alvast niet licht gebruik en misbruik: racisme. Ja, dat is het etiket dat ze zelf met zoveel wellust op "witte mensen" kleeft. Lamrabet is een kampioen in het promoten van de wij-zij tegenstellingen op basis van afkomst. Mensen pikken die hypocrisie niet meer. En waarom zouden ze?"