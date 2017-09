Beke: "Ik premier? Dat is kwaadsprekerij"

Door: redactie

Klopt het gefluister dat Wouter Beke premier worden? "Dat is totaal niet aan de orde, dat is kwaadsprekerij", zegt de CD&V-voorzitter in de studio van VTM NIEUWS. "Wat in 2019 aan de orde zal zijn, is zorgen dat er opnieuw een stabiele regering gevormd kan worden, die de toekomst van de mensen kan voorspellen en die vooruit kijkt." De Waalse zusterpartij cdH duikt in de laatste Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws onder de tien procent. Die politieke versnippering in Wallonië is slecht nieuws voor CD&V. "Je ziet inderdaad belangrijke verschuivingen aan Franstalige kant, een effect waarbij de PS daalt en de PTB stijgt", zegt Beke. "Maar je ziet ook een beweging in het centrum in Wallonië en dat is voor ons belangrijk. Vroeger koosde PS met wie ze in zee zoud gaan, nu zullen MR en cdH dat zelf proberen te bepalen." Toch zal het voor CD&V in 2019 moeilijk worden om zelf de premier te leveren, als cdH niet groter wordt. Hier en daar wordt gefluisterd dat Beke zelf ambitie heeft om de regering te leiden, maar dat doet hij af als niet aan de orde. "Dat is kwaadsprekerij", zegt Beke. "Dat is ook totaal niet aan de orde."