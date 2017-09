Beke laat lokale afdelingen zelf beslissen over kartels

Door: redactie

video CD&V-voorzitter Wouter Beke wil zijn lokale afdelingen zelf laten beslissen of ze zelfstandig of in kartel naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. "Ik ga niet vanuit Brussel zeggen hoe moet worden bestuurd en samengewerkt, zoals bij N-VA het geval is", stelde Beke tijdens het middagnieuws op VTM.

Volgens een bericht in Het Nieuwsblad eerder deze week heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens de fractiedagen van zijn partij de ambitie uitgesproken om van N-VA dé centrumpartij in Vlaanderen te maken bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag is het CD&V die deze titel claimt. Daarom zou de N-VA-partijleiding liefst zo weinig mogelijk lokale kartels willen zien.



"Ik heb veel vertrouwen in onze eigen mensen", reageerde CD&V-voorzitter Beke vandaag. Vandaag bestaat er nog een tiental lokale kartels tussen CD&V en N-VA. Beke wil zijn lokale afdelingen zelf laten kiezen hoe ze naar de stembusslag van 2018 trekken. "Het zal niet op basis van een nationale peiling zijn, maar op basis van concreet lokaal beleid dat de mensen hun stem zullen uitbrengen", gelooft Beke. Hij verwijst daarbij naar de vorige lokale verkiezingen van 2012, toen CD&V "een stevige 26 procent" haalde, terwijl een peiling toen een pak minder had voorspeld.



Het is voor Beke duidelijk dat CD&V nog steeds de centrumpartij in Vlaanderen is. "Zij zijn de partij die groot is geworden door Vlaams Belang leeg te plukken en hun electoraat over te nemen en die heeft gezegd dat Voka hun werkgever is", wuifde hij de ambitie van zijn N-VA-collega weg. Een centrumpartij moet voor Beke waarden voorstaan, maar ook kansen bieden, economische groei en sociale vooruitgang ambiëren, hervormingen doorvoeren maar ook bijvoorbeeld bijkomende middelen voor de pensioenen voorzien. "Die centrumpartij, dat zijn wij."



Beke noemt het overigens "kwaadsprekerij" en "totaal niet aan de orde" dat men hem de ambitie toeschrijft om het na de verkiezingen van 2019 tot premier te schoppen. De recente peiling in Franstalig België toont volgens Beke evenwel belangrijke verschuivingen. Vroeger was het de PS die besliste met wie ze in zee ging. Nu zullen MR en cdH zelf proberen te bepalen hoe de kaarten worden gelegd, luidde het.