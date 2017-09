Beke: "Staking 10 oktober is nodeloos"

Door: redactie

Een staking van de openbare diensten op 10 oktober, de dag van de State of the Union van premier Michel, is nodeloos. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke gezegd in VTM NIEUWS. "Als men zegt dat men staakt tegen een privatisering van de NMBS, dan begrijp ik niet waarover het gaat, want die staat niet op de agenda", zegt Beke. De socialistische vakbond ACOD heeft de staking al aangekondigd, maar christelijke vakbond ACV wacht nog even af om aan te sluiten. ACOD haalt als één van de redenen voor die staking een mogelijke privatisering van de NMBS aan. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) noemde dat onlangs geen taboe meer, maar premier Michel sloot de deur door te zeggen dat het niet aan de orde is. "Het is niet verstandig van ministers om uitspraken te doen over een mogelijke privatisering van de NMBS en daarover te provoceren, maar het staat niet agenda", zegt Wouter Beke daarover. "Daar een staking voor organiseren, is dus niet zinvol. Ik wil vragen om het geheel te bekijken: we hebben de laagste uitkeringen en pensioenen verhoogd en jobs gecreëerd, het aanval vacatures neemt toe. Dat is het sociaal-economische bilan en dat verdient grote appreciatie."