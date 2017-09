Dronken automobilist (25) die 18-jarige fietser doodreed en wegvluchtte, vrijgelaten onder voorwaarden

Bewerkt door: ADN

10/09/17 - 11u06 Bron: Belga

De plek van het ongeval, De Breem in Vosselaar. © Van der Veken.

Vosselaar De 25-jarige man uit Vosselaar die gisterenochtend een fietser van 18 doodreed in Vosselaar is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Dat werd vernomen bij het parket.

De bestuurder had zaterdagochtend rond 4.20 uur op De Breem twee fietsers van 18 jaar aangereden, die na een avondje stappen op weg waren naar huis. Eén van de fietsers, een jongeman uit Beerse (en niet Vosselaar, zoals eerst door het parket gemeld werd, nvdr), overleed ter plaatse. Zijn vriend uit Vosselaar raakte lichtgewond.



De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en ging zich pas uren later melden bij de politie. Hij legde toen een positieve ademtest af en werd gearresteerd. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besliste om hem vrij te laten onder strikte voorwaarden.



"Hij moet zich aan een avondklok houden en mag tussen 21 uur 's avonds en 7 uur 's morgens de woning niet verlaten. Hij kreeg voorts een verbod opgelegd om motorvoertuigen te besturen, evenals een alcohol- en drugsverbod en hij moet ook een sensibiliseringscursus volgen bij het BIVV", zegt parketwoordvoerster Nele Poelmans.



Als het onderzoek is afgerond, zal de man zich ook nog voor de politierechter moeten verantwoorden.