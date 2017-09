Opnieuw ongeval met vluchtmisdrijf: fietser (22) overleden in Ertvelde, dader opgepakt

Door: redactie

In het Oost-Vlaamse Ertvelde is een 22-jarige fietser vannacht door een wagen aangereden en overleden. De bestuurder van de wagen ging ervandoor, maar werd in de loop van de ochtend opgepakt.

De jonge vrouw was rond 4 uur na een fuif in Ertvelde met een vriend op weg naar huis. In de Vaartstraat-West reed ineens een chauffeur op hen in. Het meisje werd opgeschept en tegen een boom langs de kant van de weg geworpen, waar ze overleed. De jongen raakte slechts lichtgewond en is naar het ziekenhuis gebracht ter verzorging.



De bestuurder (geboren in 1978) koos het hazenpad. Hij werd in de loop van de ochtend opgepakt door de politie. Hij wordt later vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.