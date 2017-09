Man die fietser (22) doodreed en wegvluchtte was onder invloed van alcohol en drugs

Door: redactie

10/09/17 - 16u14 Bron: eigen berichtgeving

In het Oost-Vlaamse Ertvelde (Evergem) is een 22-jarige fietser vannacht door een wagen aangereden en overleden. De bestuurder van de wagen ging ervandoor, maar werd in de loop van de ochtend opgepakt. Na onderzoek blijkt dat de man onder invloed was van drank en drugs. Dat meldt het parket.