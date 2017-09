Leraren op pedelec krijgen fietsvergoeding

SPS

Leraren die met een speed pedelec - snelle elektrische fietsen - van huis naar school fietsen, krijgen binnenkort ook een fietsvergoeding. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van onderwijsminister Hilde Crevits.

Een pedelec is een snelle elektrische fiets die tot 45 kilometer per uur haalt. De federale regering besliste recent dat de fietsvergoeding ook toegekend en fiscaal vrijgesteld kan worden voor die speed pedelecs. De Vlaamse regering zal die regeling nu ook van toepassing maken op het onderwijzend personeel.



In 2016 maakten 47.679 leraren gebruik van de fiets voor hun woon-werk verplaatsing, goed voor meer dan 46 miljoen afgelegde kilometers. Er werd voor bijna 7 miljoen euro aan fietsvergoedingen uitbetaald aan de leraren, of 145 euro per fietser.