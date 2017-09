Moeder doodt zoontje (10) met bijl in Seraing, dochter overleeft aanval

Door: redactie

Drama in Seraing: een moeder uit Ougrée heeft vanochtend rond 4 uur haar zoontje van tien in zijn slaap gedood met een bijl. Daarna stortte ze zich op haar vijtienjarige dochter. Het meisje kon ontkomen en ligt in het ziekenhuis. Burgemeester Alain Mathot heeft aan Bel RTL bevestigd dat er een gerechtelijk onderzoek is geopend.