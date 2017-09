Zwaargewonde na ongeval op E40 in Loppem

Door: Jan Van Maele

9/09/17 - 23u22 Bron: Eigen berichtgeving

© Jan Van Maele.

Op de E40 in Loppem gebeurde zaterdagavond even na 22u00 een zwaar ongeval. Een personenwagen die de autosnelweg in Loppem richting Oostende wilde oprijden werd aangereden door een andere wagen. De klap was enorm.



In de tweede wagen zat de bestuurder gekneld en diende bevrijd te worden door de brandweer. Die klus duurde meer dan 45 minuten. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn passagier werd slechts lichtgewond.



In de eerste wagen kwamen de twee inzittenden er met de schrik vanaf. Door het ongeval lagen de midden- en rechterrijstrook bezaaid met brokstukken. Het verkeer moest over het linker rijvak wat voor file zorgde.