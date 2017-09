Afscheid van Laura (1,5) die door neef werd doorgereden: "Wij zien nu jouw kleine sterretje aan de hemel staan"

Door: Wouter Demuynck

Er werd vanochtend afscheid genomen van Laura (1,5) uit Turnhout in het crematorium Pontes in Turnhout. Vorig weekend werd zij vlakbij de ouderlijke woning doodgereden door een buurman, die ook familie is. "Wij zien nu jouw kleine sterretje aan de hemel staan."

Ze was op straat aan het spelen toen ze overreden werd door haar buurman. De ouders van Laura besloten om het meisje te laten cremeren. Tijdens de afscheidsplechtigheid kwam vooral het speelse karakter van Laura naar voren. "Haar papa vertelde vorige week nog dat ze zo graag zong en danste", vertelt haar meter Anja.



"Momenteel was ze de hele dag bezig met het liedje 'Klap eens in je handjes'. Sesamstraat heeft er ook zo eentje. Zing het daarboven maar heel luid mee", klonk het, waarop het kinderliedje door het crematorium galmde. "Laura, ik wilde nog zoveel met je doen. Maar ik weet dat als er 's avonds een sterretje glinstert in het donker aan de hemel, dat jij dat bent. Je bent een mooi sterretje aan de hemel en dat zal altijd zo blijven. Ik zal je nooit vergeten, kleine meid, want je hebt een plekje in mijn hart."



Rond de roze urne van Laura waren enkele witte ballonnen opgehangen. De broertjes en zusjes van Laura kwamen daarnaast elk een roos leggen aan haar urne. De ouders namen de urne na de plechtigheid mee naar huis. Ook moeder Ils nam nog kort het woord. "Ik weet nog hoe gelukkig ik was na die positieve zwangerschapstest. Die negen maanden vond ik zo fijn. Ik weet het nog goed: je eerste hapje, je eerste tandjes en stapjes. Ik heb een leuke tijd met je gehad, spijtig genoeg waren het maar achttien maanden dat ik jou in mijn armen heb kunnen nemen. Hou je goed daarboven, je blijft voor altijd in mijn hart."