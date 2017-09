Torenhoge zelfmoordcijfers en jongeren die nauwelijks hulp zoeken: "Preventie moet anders"

FT

10/09/17 - 05u00

Foto ter illustratie. Een tiener uit Appelterre stapte midden juni uit het leven na een zoveelste pesterij met een naaktfoto. © Tim Van Damme.

Een niet-alledaags onderwerp bespreekbaar maken voor jongeren. In moderne tijden organiseer je dan een hackathon. Zelfs wanneer dat onderwerp zelfmoord is. De suïcidecijfers in ons land zijn torenhoog - praten is broodnodig - maar jongeren bereiken blijkt geen sinecure. Suïcidepreventie moet dus via nieuwe kanalen. 'Hey hoe gaat het' geeft de aanzet in Antwerpen.

Ons land legt al enkele jaren zéér slechte zelfmoordcijfers voor, met gemiddeld drie zelfdodingen per dag. Het is zelfs de nummer één doodsoorzaak bij volwassenen en jongeren. Elke dag vinden ergens te lande gemiddeld 28 zelfmoordpogingen plaats. Een cijfer dat naar beneden móet. Jean-Louis Coppers richtte daarom de vzw 'Tout Bien-Okidoki' op, vanuit een persoonlijk verhaal. In 2015 verloor hij zijn zoon onverwacht aan zelfdoding. "Mijn vrouw en ik merkten amper iets op", benadrukt hij. "Vragen blijven, antwoorden zullen we nooit krijgen."



Met het bewustwordingsinitiatief 'Hey hoe gaat het' wil hij suïcidale gedachten bespreekbaar maken, fondsen werven en ijveren voor preventie bij Vlaamse jongeren. Want vooral daar lijkt het schoentje te knellen. Wie problemen heeft, zoekt nauwelijks hulp in de onmiddellijke omgeving. Jongeren nemen dan weer wel hun toevlucht tot de kanalen die hen het meest vertrouwd lijken: sociale media.

"Tientallen overlevenden gruwelijke brand Grenfell Tower doen zelfmoordpogingen" "België kampt met een taboe op zelfdoding", zegt Jean-Louis Coppers die de vzw oprichtte. "Dat is al jaren zo en zal zonder ingrijpen zo blijven." Hij verloor z'n zoon aan zelfdoding. © Thomas De Boever.