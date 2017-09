90-jarige François uit Gent vermist

Door: Wouter Spillebeen

De 90-jarige François Verstichel verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn woning in de Poolse-Winglaan in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. Het parket Oost-Vlaanderen verspreidde vandaag een opsporingsbericht.