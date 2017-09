Bart De Wever wil N-VA-voorzitter blijven tot 2019

Door: redactie

9/09/17 - 16u18

Bart De Wever. © Photo News.

N-VA-voorzitter Bart De Wever is - zoals verwacht - kandidaat om zichzelf op te volgen. De partijraad gaf hem de toestemming en steun om voor een vijfde termijn te gaan. De Wever leidt de partij sinds 2004.

De partijraad maakt voor De Wever een uitzondering op de interne regel die zegt dat 'men na twee opeenvolgende termijnen voor de functie van voorzitter niet opnieuw kan kandideren'. Voor de goedkeuring van de uitzondering was een 2/3de meerderheid nodig.



"Onze partij is in blakende gezondheid, we zijn de grote volkspartij. Met Jan Jambon en Theo Francken hebben we de twee populairste politici van Vlaanderen in huis. Ze zijn het gezicht van een ander veiligheids- en migratiebeleid dat de Vlaming dankzij zijn stem voor de N-VA krijgt", zegt De Wever. "Als we nu een opvolger kiezen, dan staat hij of zij meteen voor een dubbele test. En eerlijk: het kriebelt nog te veel om zelf het verhaal voor de verkiezingen van 2018 en 2019 uit te dragen."



Andere kandidaten hebben nog tot 13 oktober de tijd om zich te melden. Vanaf maandag 6 november tot 13 november kunnen de N-VA-leden per brief of elektronisch stemmen. De uitslag van de eerste stemronde is op 18 november bekend.