Kopstoot aan agent, parket houdt verdachte niet aan

Door: redactie

9/09/17 - 14u10 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Een dronken Fransman die een Brusselse politieman een kopstoot had gegeven, kon weliswaar opgepakt worden maar werd niet onder aanhoudingsbevel geplaatst. De politievakbond NSPV reageert verbolgen. De Brusselse politie tilt zwaar aan de zaak en stelt zich burgerlijke partij. Dat bevestigt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie aan VTM NIEUWS.

Het Brusselse parket nuanceert de feiten. "Op het moment dat de man opgepakt werd, was niet duidelijk dat het slachtoffer gewond was, noch hoe zwaar de slagen waren", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "We gaan de betrokkene wel dagvaarden voor de correctionele rechtbank."



Het incident vond plaats op 28 augustus, in de vroege ochtend. Een agent die net aankwam op het politiecommissariaat in de Vruntstraat, werd in de garage aangesproken door een man die hem een vuurtje vroeg. Toen de agent antwoordde dat hij niet rookte, werd de onbekende man agressief en gaf hij de agent een kopstoot. De aanvaller ging op de loop en kon pas enige tijd later opgepakt worden door een patrouille, in gezelschap van een kompaan. De twee, Fransen van 26 en 29 jaar oud, werden ter beschikking gesteld van het parket maar dat liet hen na verhoor vrij.



In Het Nieuwsblad reageert het NSPV verbolgen dat de twee niet onder aanhoudingsbevel werden geplaatst maar daarvoor waren volgens het parket onvoldoende aanwijzingen. "Op dat moment was het parket niet op de hoogte dat het om een kopstoot ging, noch dat de betrokken agent gewond was geraakt", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "De beelden van het incident waren ook nog niet geanalyseerd. Hadden we die info wel gehad, hadden we de verdachten rechtstreeks kunnen dagvaarden. Maar dat er geen aanhoudingsbevel werd afgeleverd, betekent niet dat we dit niet vervolgen. De verdachten zullen gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank."



Die beslissing om te dagvaarden werd trouwens al genomen nog voor het incident in de media kwam, valt te horen in gerechtelijke kringen.