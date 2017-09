Gebouw van zes verdiepingen geëvacueerd in Leuven door waterlek

TT

9/09/17 - 09u45 Bron: Belga

In de Vanden Tymplestraat in Leuven is vanochtend in alle vroegte een flatgebouw van zes verdiepingen geëvacueerd omwille van een waterlek op de hoogste verdieping. De meeste bewoners konden opgevangen worden door vrienden of familie maar twee bejaarde mensen werden opgevangen in het ziekenhuis. Dat meldt de Leuvense lokale politie.