TT

9/09/17 - 09u39 Bron: Belga

Archiefbeeld. © epa.

Luchtvaart Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines dat op weg was naar Rhodos, heeft vanochtend een noodlanding moeten maken op Brussels Airport.

De noodlanding was noodzakelijk omdat de copiloot onwel was geworden. Dat meldt Brussels Airport Company.



"Het vliegtuig heeft rechtsomkeer moeten maken en we hebben de noodprocedures in werking gesteld", zegt Florence Muls, woordvoerster van Brussels Airport Company. "Het toestel is veilig kunnen landen."