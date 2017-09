Twee doden bij zwaar ongeval op gevaarlijk kruispunt in Mechelen

Wannes Vansina

9/09/17 - 08u09 Bron: Eigen berichtgeving

© Marc Aerts.

Bij een verkeersongeval vanochtend in Mechelen zijn twee personen om het leven gekomen. Hun wagen met in totaal vijf inzittenden botste op een gevaarlijk kruispunt op een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur. Om nog onbekende reden kwamen de personenwagen en de vrachtwagen in aanrijding met elkaar op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg.



Volgens de lokale politie Mechelen-Willebroek waren er vijf inzittenden, waarvan twee het leven lieten. De drie andere werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagenbestuurder verkeerde in shock.



Het parket stuurt een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken. De Antwerpsesteenweg is ten gevolge van het ongeval afgesloten voor het verkeer.



Het kruispunt staat in Mechelen bekend als bijzonder zwart. In 2008 kwam er nog twee kinderen om het leven.