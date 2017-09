Interimwerk mag straks in alle sectoren

TT

9/09/17 - 07u48 Bron: Belga

Ook in de binnenvaart mogen binnenkort uitzendkrachten ingezet worden. © anp.

Werk De regering-Michel maakt komaf met het laatste verbod op uitzendarbeid. Vanaf volgend jaar mogen ook verhuisbedrijven en binnenschippers interimkrachten inzetten, zo schrijft De Tijd.

De laatste twee restricties op uitzendarbeid zouden tegen januari moeten worden opgeheven. Na een jarenlang conflict met de vakbonden krijgen verhuisbedrijven en de binnenscheepvaart nu via de politieke weg de mogelijkheid om interimkrachten in te zetten.



Eerder dit jaar werd ook al voor de havenarbeid een stap gezet richting het toelaten van uitzendarbeid. Door de wet-Major was werk in de haven voorbehouden voor erkende havenarbeiders, maar onder druk van Europa werd die wet vorige zomer aangepast. Daardoor zal in de toekomst ook in de haven uitzendarbeid mogelijk worden, zij het onder strikte voorwaarden.