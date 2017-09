Helft van spoedartsen overweegt te stoppen: De Block werkt aan maatregelen

Door: redactie

De helft van de urgentieartsen overweegt ernstig om van job te veranderen. Zestien procent is hier actief mee bezig en wil binnen de zes jaar uit het vak stappen. Fysieke of emotionele uitputting en het gevoel dat ze te veel van hun sociaal leven moeten inboeten, zijn de voornaamste drijfveren om de handdoek te werpen. En dat terwijl er nu al een acuut tekort is, schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. Minister De Block werkt aan maatregelen, zo reageert ze.