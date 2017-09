Door: redactie

8/09/17 - 23u05 Bron: vtmnieuws.be

video

In het dagelijks leven is Yoeri militair en trotse papa van twee kindjes. Nog nooit eerder stond hij voor een publiek, zingen leerde hij onder de douche. Niet verwonderlijk dat de zenuwen door zijn lijf gieren! Wat hij hier met 'With Arms Wide Open' neerzet is werkelijk verbluffend. Creed is er niets tegen!