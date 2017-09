Door: redactie

Kandidaat Koen kan elk moment vader worden. Wat doet hij dan? Auditie doen voor The Voice van Vlaanderen natuurlijk! Hij kiest voor een echte topper, 'Over My Shoulder' van Mike and the Mechanics. Kan hij de coaches overtuigen om hun stoelen voor hem om te draaien?