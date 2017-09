Massale vechtpartij met messen, hamers en staven na verkeersagressie

PLA

8/09/17 - 21u09

© rv.

video Na een massale vechtpartij woensdag tussen twee allochtone families op het Kiel (Antwerpen) zijn drie verdachten aangehouden. De drie mannen, allemaal leden van dezelfde familie B., worden onder meer beschuldigd van poging moord en slagen en verwondingen. De familie B. is verontwaardigd want zij moest zich verdedigen tegen een massale aanval van de familie C. Daarom heeft zij zelf een gsm-filmpje van de aanval vrijgegeven. Daarop zie je hoe de familie C., op het Kiel berucht voor haar betrokkenheid in drugshandel, naar de straat afzakt waar de familie B. woont.

Hicham C.: "De familie B. parkeerde haar auto's op de hoek van de straat en kwam dan met een twintigtal mannen naar ons huis gelopen. Mijn drie neven en hun moeder staan aan hun huis. Eerst wordt er geroepen, iemand probeert te bemiddelen. Op straat zie je al iemand die een mes omhoog steekt. Dan loopt het groepje even weg, maar keert terug en valt mijn neven aan. Er worden met staven geslagen. Je ziet hoe mijn neef verschillende klappen krijgt van een hamer. Natuurlijk hebben zij zich verweerd. Zij hebben geslagen en geschopt uit wettige zelfverdediging. Zij ontkennen wel dat er met een mes is gestoken naar de aanvallers. Het is onbegrijpelijk dat mijn neven nu in de cel zitten en dat de andere familie ongemoeid wordt gelaten. Nochtans heeft die een verleden van geweld. Eén van mijn neven heeft een schedelbreuk. Ook hun vader, een man van 52, is opgepakt. Hij heeft net geprobeerd om de vechtenden te scheiden. Naderhand gaat hij zelfs bij de neergestoken man kijken of hij kan helpen."

Verkeersagressie

Het Antwerpse parket ziet dat anders. De vechtpartij was een uitloper van een verkeersruzie tussen de twee families een uurtje eerder op de Sint-Bernardsesteenweg. Ter hoogte van Pita Paleis voelde een chauffeur zich gehinderd door een overstekende voetganger. Er werd over en weer geroepen en gescholden, er werden enkele klappen uitgedeeld en iemand trok een neppistool. Een lid van de familie B. stapte met het pistool naar de politie om de familie C. aan te klagen.



De familie C. blies verzamelen op het Alfons De Cockplein op het Kiel en trok dan in verschillende auto's naar de woonplaats van de familie B. Op het videofilmpje komen zij toe, met hun wapens in de aanslag. De politie moest uiteindelijk vijf gewonden laten afvoeren. Eén man van de familie C. had drie messteken, twee in zijn borst en één in de lies, gekregen. Hij was een tijdlang in levensgevaar.



Advocaat Sam Vlaminck die de zwaargewonde Bilal C. bijstaat: "Mijn cliënt is met spoed geopereerd en is niet langer kritiek. Hij werd aanvankelijk ook als verdachte aanzien, maar de onderzoeksrechter vond het niet nodig om hem aan te houden. Over de rol van de andere familieleden kan ik niets zeggen. Bilal C. zal nog een hele tijd in het ziekenhuis moeten blijven.