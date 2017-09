Door: redactie

Staatsecretaris Theo Francken (N-VA) blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS over de populariteit van de Belgische politici. Ook bij de vorige peiling in januari 2017 spande Francken de kroon. Premier Charles Michel (MR) stijgt een plaatsje in de ranking en is de tweede populairste. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) komt de top drie binnen.