Op de Hoogstraatsebaan (N14) in Malle is iets voor 16 uur een vrouw om het leven gekomen toen ze werd aangereden door een vrachtwagen. Dat zegt de lokale politie van de zone Voorkempen. Het 84-jarige slachtoffer stak de straat over ter hoogte van de Dorpsplaats, op een plek waar geen zebrapad in de buurt is. De vrouw overleed ter plaatse. De weg was er na het ongeval een tijd afgesloten, het verkeer moest een lokale omleiding volgen.