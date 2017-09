'Bartje' van Schuif Af neemt Ingeborg beet op Joe

Door: redactie

8/09/17 - 16u55

Christophe Stienlet, vooral bekend als Bartje van Schuif Af, heeft deze morgen Ingeborg beetgenomen bij het Joe-ochtendduo Sven & Anke. Ingeborg was er te gast om haar nieuwe single "Laat het maar los" voor te stellen en luisteraars mochten vragen voor Ingeborg doorsturen. Sven & Anke haalden luisteraar Jasper aan de lijn die haar vroeg welke Schuif Af-collega ze uiteindelijk het leukst vond: Arthur of Bartje. "Arthur was de droge en Bartje de enthousiaste, maar op 't einde was ik ze alletwee moe", verklapte Ingeborg. Ze had helemaal niet door dat Jasper uiteindelijk Christophe Stienlet zelf was. Ze maande hem daarop meteen aan om naar haar optredens te komen kijken. Ingeborg vertelde ook nog dat ze "Door de Wind" niet meer zingt. Uiteindelijk maakte ze op het einde een kleine uitzondering voor Sven & Anke.