Britten beloven twee productiecentra in ons land als regering kiest voor Eurofighter

8/09/17 - 17u15 Bron: Belga

Een Eurofighter Typhoon van de Britse Royal Air Force. © afp.

Als de Belgische regering kiest voor de Eurofighter Typhoon om de F-16's te vervangen, komen er in ons land twee productiecentra voor vliegtuigonderdelen. Dat heeft een verantwoordelijke van BAE Systems, een van de bedrijven achter Eurofighter, gezegd. De Britse regering belooft een "globaal partnership" als de keuze op de Eurofighter valt. Dat zegt de Britse ambassadeur Alison Rose.

De vliegtuigbouwers die kandidaat zijn om de 34 jachtvliegtuigen te maken die ons land wil kopen als opvolger voor de F-16's, hadden tot middernacht de tijd om een offerte in te dienen. Dat gebeurt via staatsagentschappen, onze regering wil voor de aankoop immers een overeenkomst van staat tot staat sluiten. Twee agentschappen dienden een offerte in: de Britten voor de Typhoon van het Europese consortium Eurofighter en de Amerikanen voor de F-35 Lightning II. De Fransen dienden geen offerte in, maar de Franse regering zei donderdag dat ze, buiten de procedure om, een voorstel voor nauwere militaire samenwerking zou overmaken aan de Belgische regering, waarbij beide landen Rafale-vliegtuigen van Dassault zouden kopen.



"Meest complete oplossing"

De Britten gaven vandaag uitleg bij hun voorstel. "We denken dat wat wij met de Eurofighter Typhoon voorstellen op het vlak van veiligheid en defensie de meest complete oplossing is", zei ambassadeur Rose. Ze wees erop dat er al minstens twaalf luchtmachten in Europa voor de Eurofighter hebben gekozen, goed voor ruim 500 vliegtuigen. Ons land zou op die manier "decennialang" deel kunnen uitmaken van een programma dat de ruggengraat vormt van de Europese jachtvliegtuigenvloot, zei ze.



Chris Boardman, de directeur militaire zaken van het bedrijf BAE, dat samen met onder andere Airbus achter de Eurofighter zit, zegt dat het Britse voorstel heel wat voordelen zal opleveren voor de Belgische industrie in de vorm van kennis, technologie en rechten op intellectuele eigendommen. Eurofighter heeft in ons land commerciële banden met zowat 200 bedrijven, goed voor een omzet van 600 miljoen euro. Daarnaast zouden er twee productiecentra voor (civiele en militaire) vliegtuigonderdelen komen - één in Vlaanderen en één in Wallonië.