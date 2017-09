De Block zoekt oplossing voor terugbetaling elektronische knieprothesen

MV

8/09/17 - 17u18 Bron: Belga

© belga.

In de begroting voor 2018 zal een correcte oplossing worden gezocht voor de terugbetaling van computergestuurde knieprothesen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block in reactie op het nieuws rond Hannelore Vens.

© Qmusic.

Vens beklom in een VTM-programma de Machu Picchu met haar elektronische prothesen, waarna Qmusic, Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal een actie startten om geld in te zamelen om die betere prothesen voor de jonge vrouw te kopen. Een Gentse zakenvrouw schonk 90.000 euro.



Minister De Block zal nu een oplossing zoeken voor de terugbetaling van computergestuurde knieprothesen, het duurste deel van de beenprothese. "Vorig jaar is bij het RIZIV een werkgroep gestart rond de terugbetaling van de prothesen. Deze werkgroep is een eerste keer samengekomen op 20 oktober 2016. Eind september komt de groep opnieuw samen om dit dossier verder te bespreken: daarbij komen het bepalen van de doelgroep, de te volgen procedure voor terugbetaling, de prijs en het budget aan bod."