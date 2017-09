De Grote Peiling: klassieke tripartite kan niet meer, N-VA incontournable

IVDE

De Grote Peiling Een klassieke zespartijenregering van christen-democraten, socialisten en liberalen zou als er nu federale verkiezingen zouden zijn, geen meerderheid meer krijgen in de Kamer. Dat blijk uit de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir. N-VA is daarmee onmisbaar in de volgende regering.

Gisteren brachten we al de uitslag van De Grote Peiling, waaruit blijkt dat Groen de derde Vlaamse partij wordt, nog vóór sp.a en Open Vld. Ook in Wallonië verschuift in in de peiling heel wat.



Dat heeft ook zijn gevolgen voor de federale meerderheid. De regering-Michel (MR, N-VA, CD&V en Open Vld) haalde na de verkiezingen van 2014 een meerderheid van 85 op 150 Kamerzetels, maar blijft vandaag steken op 72 zetels. Ze is haar meerderheid dus kwijt en dat is al virtueel zo sinds januari 2016.