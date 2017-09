Man (80) geëlektrocuteerd tijdens stofzuigen, honderden gezinnen tijdje zonder stroom

Door: Tim Van Der Zeypen

8/09/17 - 16u15 Bron: Eigen berichtgeving

De vrijwillige klusjesman van de congreshal Jehovah's Getuigen was aan het stofzuigen in een stroomcabine. © Tim Van Der Zeypen.

Bornem Een 80-jarige man uit Antwerpen is levensgevaarlijk gewond geraakt hij geëlektrocuteerd raakte in Bornem. De tachtiger was vrijwillige klusjesman in de congreshal Jehovah's Getuigen langs de Hingensesteenweg.

"De man was aan het stofzuigen in een stroomcabine en raakte vermoedelijk iets", bevestigt parketwoordvoerster Nele Poelmans. De man raakte daarbij zwaargewond. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en konden de man stabiliseren. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.