Ruim 800 mensen lieten zich vorig jaar "ontdopen" in Vlaanderen

In 2016 lieten 813 mensen zich "ontdopen" in Vlaanderen, of uit het kerkelijk doopregister schrappen. Dat blijkt uit een navraag bij Geert De Kerpel, de woordvoerder van de Bisschoppenconferentie van België.

Het aantal ontdopingen kende een reuzepiek in 2010, het jaar dat het seksuele misbruik van bisschop Roger Vangheluwe aan het licht kwam. Toen vroegen 6.382 mensen in Vlaanderen om een uitschrijving. De twee daaropvolgende jaren daalde het aantal weer, al bleef het relatief hoog met 1.827 schrappingen in 2011 en 1.747 in 2012.



In 2013 en 2014 zakte het aantal ontdopingen forser, tot respectievelijk 583 en 469. De laatste twee jaren is weer een lichte stijging te zien, van 621 in 2015 tot 813 vorig jaar.



Gevraagd naar toelichting bij die lichte stijging, antwoordt De Kerpel dat het een recht is om je uit het kerkelijk register te laten schrappen. "Er wordt niet gepeild naar de redenen, mensen zijn daarin vrij. Ze zijn ooit gedoopt en stellen nu vast dat ze niet tot de Katholieke Kerk willen horen. De regeling is er gekomen na een vraag uit vrijzinnige hoek", klinkt het.



"Het is technisch een administratieve aangelegenheid, maar wel één die niet zonder gevolgen is", benadrukt hij wel. "Als je later dan toch nog voor de Kerk zou willen trouwen, zal dat vragen oproepen. Dat zal minstens leiden tot een gesprek met de pastoor over de beweegredenen."