Groen haalt beste resultaat ooit, N-VA blijft met voorsprong grootste partij

Isolde Van den Eynde

8/09/17 - 19u10

De Grote Peiling Indien er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan overtuigt Groen 13,4 procent van de Vlamingen. De partij van Meyrem Almaci scoort zo haar beste peilingsresultaat na de verkiezingen van 2014 en is meteen ook de derde grootste partij van Vlaanderen na N-VA, die met voorsprong de grootste blijft, en CD&V. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir.

Opvallend is dat Groen niet alleen veel kiezers van sp.a afsnoept, maar ook van N-VA en CD&V: 14 procent van de Groen-kiezers in De Grote Peiling komt van sp.a, 13 procent van N-VA en 10 procent van CD&V. Daarnaast heeft Groen een hoge kiezerstrouw. 86 procent van de kiezers die ze hadden uit 2014, behouden ze. Wie kiezers kan afsnoepen én de eigen kiezers behoudt, gaat vooruit.



Bovendien heeft de partij nog flink wat groeimarge (zie grafiek). Kon vier jaar geleden nog maar 16,3 procent zich inbeelden op Groen te stemmen, dan is dat deze maand al 29,5 procent. Daarmee haalt Groen zowel CD&V, Open Vld, sp.a als Vlaams Belang in. Het Groen-potentieel bedraagt dus meer dan het dubbel dan ze vandaag in De Grote Peiling voor zich wint.

Slechtste resultaat voor sp.a sinds verkiezingen Sp.a-voorzitter John Crombez. © belga. De socialisten van John Crombez blijven intussen zakken in de peilingen. 12,2 procent scoort sp.a nog in De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL.



Dat is het slechtste peilingsresultaat sinds de verkiezingen van 2014, hoewel Crombez zich opwerpt als de Mister Proper van de Wetstraat en zich openlijk distantieert van de door schandalen besmette PS.



Sp.a heeft volgens De Grote Peiling nochtans het potentieel om 23,5 procent van de Vlamingen achter zich te krijgen. Maar de partijtrouw is bij de socialisten wel het laagst: amper 67 procent van de kiezers uit 2014 zouden vandaag opnieuw het bolletje achter sp.a rood kleuren.

Weinig vleugels voor Open Vld En niet alleen sp.a zit in een neerwaartse spiraal, ook de vleugels van Open Vld weigeren dienst. De Vlaamse liberalen zijn met 12,1 procent nog maar de vierde partij van Vlaanderen. Toch heeft ook Open Vld nog een groeimarge van meer dan 10 procentpunt (23,6 procent).

N-VA consolideert bovenaan © photo news. N-VA haalt opnieuw de drempel van 30 procent en mag zich nog steeds - met voorsprong - de grootste partij van Vlaanderen kronen. De Vlaams-nationalisten halen het beste resultaat sinds januari 2015 toen ze ook 30,2 procent van de kiezers voor zich konden winnen. Sindsdien moest de regeringspartij enkele procentpunten verlies slikken.



Bij de vorige Grote Peiling in januari 2017 haalde N-VA nog 'maar' 27,4 procent, maar dat verlies lijkt intussen verteerd. Met 30,2 procent trekt ze de partij dubbel zoveel kiezers als CD&V die 16,1 procent haalt en zich vandaag dus nog moeilijk het statuut van brede volkspartij kan toeëigenen.



En hoewel Vlaams Belang opnieuw wegzakt tot 7,9 procent, dankt N-VA haar winst opvallend genoeg niet aan het VB, maar wel aan coalitiepartners CD&V en Open Vld. De partijtrouw is wel niet zo hoog als bij Groen. Toch zou 73 procent van de kiezers die in 2014 voor N-VA stemden, dat vandaag opnieuw doen.

Theo Francken blijft de populairste politicus Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) blijft de populairste politicus van Vlaanderen. Op de vraag of ze hem een belangrijke rol willen zien spelen in de politiek antwoordt 59 procent ja. Toch stijgt tegelijkertijd het aantal Vlamingen dat op die vraag negatief antwoordt: van 22 procent in januari dit jaar tot 26 procent nu.



Premier Charles Michel (MR) en zijn vicepremier Jan Jambon (N-VA) stijgen dan weer elk een plaatsje tot twee en drie. 58 procent ziet Michel de komende maanden graag een belangrijke rol spelen, 55 procent Jambon. © Laenen / Photonews / Belga.