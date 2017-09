'Scanwagens' en fors minder parkeerautomaten in Antwerpen vanaf 2019

EB

De stad Antwerpen gaat vanaf 2019 wagens inzetten met ANPR-camera's om te controleren of bestuurders wel betalen voor het parkeren. Ook zullen wellicht meer dan de helft van de parkeermeters in het Antwerpse verdwijnen en zullen de overige exemplaren ook geen cash meer aanvaarden. Dat wordt vernomen bij het stadsbestuur.

Eind volgend jaar loopt het contract met APCOA af, het bedrijf dat nu instaat voor de parkeerhandhaving. Vanaf 1 januari 2019 start een nieuw contract, met een nieuwe aanpak.



"We willen doorgedreven digitaal gaan werken, als 'smart city'", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "We hebben nu ook al een aantal sensoren in laad- en loszones, die onze parkeerwachters vertellen hoe lang een voertuig er effectief geparkeerd staat. De volgende samenwerking moet ook het inpassen van nieuwe technologieën toelaten."



Efficiënter parkeerbeleid

Een opvallende nieuwigheid is dat de stad ook 'scanwagens' gaat inzetten. Die kunnen gewoon met een camera langs een rij wagens heen rijden en nummerplaten controleren tegenover een databank. Wie niet betaalde voor de parking, riskeert dan een parkeerboete of -retributie. De Scheldestad volgt daarmee het voorbeeld van andere grote steden, zoals bijvoorbeeld Rotterdam.



De nieuwe aanpak moet het parkeerbeleid efficiënter maken. Volgens Kennis kunnen parkeerwachters dan ook meer worden ingezet om bijvoorbeeld foutparkeren tegen te gaan.



Ruim de helft minder parkeerautomaten

Nog een belangrijke verandering: wellicht verdwijnt meer dan de helft van de bestaande parkeerautomaten, nu zo'n 1.600 stuks. "In de binnenstad hebben we de oefening al deels gedaan met minder automaten. Je ziet dat er plots veel minder cash wordt gebruikt en dat men overschakelt op sms-parkeren of via apps", aldus Kennis nog.



De nieuwe automaten ontvangen vanaf 2019 ook geen cash meer, alleen nog betaalkaarten, al wordt er volgens de schepen nog naar een cashoplossing gekeken.