Alcoholverbod vanaf 2 uur 's ochtends aan Vijvers van Elsene

8/09/17 - 13u54 Bron: Belga

De Vijvers van Elsene. © photo news.

Vanaf dit weekend is het verboden alcohol te consumeren op de openbare weg aan het Heilig Kruisplein, rond de Vijvers van Elsene en in de Belvédèrestraat in Elsene, en dat vanaf 2 uur 's ochtends. Het verbod moet de rust en veiligheid in de wijk herstellen, en dat in het belang van de buurtbewoners en handelzaken, zegt burgemeester van Elsene Dominique Dufourny.